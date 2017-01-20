Доработки на сайте. Вордпресс

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Закрыт3 заявки83 просмотра

Добрый день 

Нужно на сайте adalclimate доработать главную стр и разработать 6 страниц. Подробно в тз описано

Ссылка на тех задание: docs.google.com/document/...  

Ссылка на прототип доработок: app.moqups.com/jnetworkco...  (6 страниц) 

Уточните стоимость и время пожалуйста 

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8 лет назад
apakhayeva
31 год
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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