Фоновый php скрипт + Progress Bar. (PHP + ajax + jQuery + Bootstrap)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка119 просмотров

Внимательно прочитайте задание. 

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Нужен "набросок" организации ajax взаимодействия с долго работающим PHP скриптом (нужен плагин jQuery и доработка

php скрипта). Задача запускается клиентом (не cron) из браузера.

 

Для разработки подготовлен скрипт test-ajax.php в котором и нужно все сделать. 

Подробно в приложенном ТЗ.docx.

AJAXBootstrapjQueryPHP
8 лет назад
Petrovich_74
Сергей 
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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