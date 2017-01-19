Доработка сервера PHP, yii2 framework. CMS не используем

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок106 просмотров

Необходимо к рабочему серверу прикрутить новый сверстанный HTML шаблон.  

Также в новом шаблоне есть несколько добавленных функций сервера. 

Сервер написан на PHP, yii2 framework. CMS не используем. 

Подробности в личке. 

HTMLPHPYii
8 лет назад
RockIT
Петр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

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