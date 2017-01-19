Доработать сайт на NetCat

Сайт http://insled.ru/. Необходимо реорганизовать каталог согласно прилагаемому файлу: внести изменения в структуру каталога, добавить возможность добавления характеристик товаров (согласно тому же файлу). Добавить в каждую категорию фильтрацию по соответствующим параметрам. Фильтрация должна генерировать статический УРЛ. Также необходимо рерганизовать файл sitemap.xml - туда должны записаться все УРЛы структуры сайта и всевозможные варианты фильтров. При добавлении или изменении характеристик должна быть возможность в админке перезаписать файл с новыми урлами. Также необходимо для текущийх товаров указать необходимые характеристики.