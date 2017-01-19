Комплексное внедрение AMO CRM маленькой сервисной компании

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки97 просмотров

Необходимо с нуля внедрить AMO CRM в небольшую компанию, которая занимается ЗАКУПКАМИ, а не только продажами.

8 лет назад
adgoo
41 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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