Установить тему WP и настроить как на образце

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  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок217 просмотров

Здравствуйте! Необходимо установить простую тему WP и загрузить демо контент как на тим форест.

Спасибо! Указывайте стоимость и сроки.

WordPress
8 лет назад
k563aa
Марат 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$50
2 дня
Работы выполнена полностью и быстрее заявленного срока. Огромное спасибо и рекомендую!
Все супер! Рекомендую к сотрудничеству :) Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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