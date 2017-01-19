Требуется разработчик-исследователь с богатым опытом разработки web программ, с глубоким пониманием работы браузеров, технологий, применимых в веб-разработке, и http архитектуры в целом. Цель : Разработка наиболее точного алгоритма определения целевой аудитории для создания таргетинговой рекламы.Требования: ...
Доработка сайта на yii2
Нужно доработать сайт right-guide.edu-vienna.co... по следующим параметрам:
Изменить номер телефона. +7 495 108 68 71
Сделать лого(слева сверху) и иконки в retina качестве
Гид в мире путешествий изменить на – Влюбиться в город за 3 часа!
Из базы городов убрать все(их там сколько-то тысяч) и оставить только по списку
Не работает восстановление пароля
Регистрация работает не всегда корректно
Заголовок страницы Page title – изменить на Right Guide
Нужно упростить процесс регистрации. Убрать регистрацию для пользователей. Оставить только для гидов.
Разобраться как все работает в админке
Изменить почту с которой приходят письма при регистрации
Письмо должно быть красивым
Не работает поиск по экскурсиям
Заявки фрилансеров
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