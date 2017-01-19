Доработка сайта на yii2

Нужно доработать сайт right-guide.edu-vienna.co... по следующим параметрам:

Изменить номер телефона. +7 495 108 68 71

Сделать лого(слева сверху) и иконки в retina качестве

Гид в мире путешествий изменить на – Влюбиться в город за 3 часа!

Из базы городов убрать все(их там сколько-то тысяч) и оставить только по списку

Не работает восстановление пароля

Регистрация работает не всегда корректно

Заголовок страницы Page title – изменить на Right Guide

Нужно упростить процесс регистрации. Убрать регистрацию для пользователей. Оставить только для гидов.

Разобраться как все работает в админке

Изменить почту с которой приходят письма при регистрации

Письмо должно быть красивым

Не работает поиск по экскурсиям