Поставить на сайт API

Нет времени разбираться как поставить на сайт код API - трекинг . Доступ (пароль и логин) к API есть, вот здесь примеры : https://tracking.pochta.ru/support/about/examples

Нужны просто готовые файлы и описание пошагово в какие папки на хостинг закачать.

Просьба обозначать стоимость работы.