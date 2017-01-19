Drupal: блок доработок (1 час).

Необходимо решить 3 задачи:

1. Необходимо в шаблоне подробной страницы выделить заголовок в тег «H1» и настроить микроразметку по образцу.

2. Необходимо удалить битые ссылки из sitemap (список будет предоставлен).

3. Необходимо настроить микроразметку для контактной информации на сайте по образцу.

Общение голосом (скайп), при работе с проектом – обязательное условие работы над проектом.

Если Вас устраивают условия и сроки стучите, пожалуйста, вSKYPE – обсудим.

Время на задачу: 1 час

Стоимость 1 часа: 500 руб.

Ждем откликов.

Спасибо за внимание!