Drupal: блок доработок (1 час).

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок123 просмотра

Необходимо решить 3 задачи:

1.      Необходимо в шаблоне подробной страницы выделить заголовок в тег «H1» и настроить микроразметку по образцу.

2.      Необходимо удалить битые ссылки из sitemap (список будет предоставлен).

3.      Необходимо настроить микроразметку для контактной информации на сайте по образцу.  

          

Общение голосом (скайп), при работе с проектом – обязательное условие работы над проектом.

Если Вас устраивают условия и сроки стучите, пожалуйста, вSKYPE – обсудим.  

Время на задачу: 1 час

Стоимость 1 часа: 500 руб. 

 

Ждем откликов.  

Спасибо за внимание!   

Drupal
8 лет назад
Artii
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров