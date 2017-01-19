Раздать посетителям сайта id

Нужен скрипт, который бы выдавал каждому посетителю сайта айдишник с записью его в куки и выводом на экран. Если посетителю ранее уже выдавался айдишник, то на экран выводить значение из куки.

Айдишник есть не что иное как счетчик в шестнадцатеричной системе счисления. После каждой выдачи айдишника счетчик увеличивается на единицу. Значение счетчика должно храниться в текстовом файле, без использования баз данных.

Предлагайте бюджет и сроки.