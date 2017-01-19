Раздать посетителям сайта id

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Завершен5 заявок93 просмотра

Нужен скрипт, который бы выдавал каждому посетителю сайта айдишник с записью его в куки и выводом на экран. Если посетителю ранее уже выдавался айдишник, то на экран выводить значение из куки.

Айдишник есть не что иное как счетчик в шестнадцатеричной системе счисления. После каждой выдачи айдишника счетчик увеличивается на единицу. Значение счетчика должно храниться в текстовом файле, без использования баз данных.

Предлагайте бюджет и сроки.

8 лет назад
xels
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$3
1 день
Александр отлично справился с работой. Сразу понял, что нужно сделать и предложил хороший вариант решения моей задачи. Работа выполнена очень быстро и качественно. Большое спасибо.
Алексей - отличный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад