Переконвертировать фид одного Сайта в стандарт Яндекс Недвижимость

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Есть фид сайта http://present-dv.ru/ а именно раздел недвижимость.

Тут инструкции по xml:

http://present-dv.ru/page/instruktsiya-po-zagruzke-obyavleniy

http://present-dv.ru/present/import/rubric

исходный файл с объявлениями выглядит примерно вот так:

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1407

1266

пер. Инский д.15

5400000

Кирпичный

Отличное

Новая планировка

1

10

45

13

75

Без балкона

1

8 (4212) 60-29-28

[email protected]

Продам в связи с расширением 3х квартиру новой планировки в новом кирпичном доме

Т.З.: Необходимо конвертировать этот файл в файл xml стандарта Яндекс Недвижимость

Пожалуйста, ознакомьтесь по подробнее с инструкциями сайта Презент, и Яндекса, напишите свои условия сотрудничества, сроки и цену либо вопросы.

PS-Просьба! Пишите по делу! Сообщения по типу "Готов сотрудничать" ит.п. будут игнорироваться.

Спасибо!