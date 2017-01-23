Разработка сайта

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Завершен7 заявок96 просмотров

Нужна верстка и натяжка одностраничного сайта на систему управления Joomla

Дизайн в psd вышлю выбранному исполнителю

Прошу указать цену и сроки

Joomla
8 лет назад
webradiobest
Юлия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

itlabs
Денис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$50
5 дней
Все сделано качественно и в срок. Спасибо за проделанную работу, будем обращаться еще!
С Юлией работать одно удовольствие! Приятна в общении, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

itlabs
Денис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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