Ищу специалиста, для сопровождения Интернет магазина на 1С Битрикс. Виды работ: - настройка импорта товаров из БД - настройка товарных фильтров под разные категории товров - создание страниц - ...
Лендинг
Необходимо выполнить небольшое задание. в него входит APK (Android) + Админка на любом удобном языке. функционал apk для андройд и админки при установке 1)после установки сразу же идет отчет о моб. устройстве на андминку( Отчет такой: порядковый номер "1/2/3/ и т.п.,страна телефона и все!" 2)на админке должна быть таблица мобильных устройств(отчетов) и 1 кнопка "Выполнить установку" и строка, в строке пишется прямая ссылка на APK файл. при нажатии на Выполнить установку будет происходить установка этого APK на все мобильные устройстваВот и все. Желательные функции,если такое возможно: 1) Запретить пользователю удалять основной APK 2) Скрыто установить приложения,которые качаются с ссылки, если такое не возможно,то сделать лендинг , если и такое не по силам,то создать замкнутый цикл, т.е. пока пользователь не установит приложение оно будет постоянно вылезать.
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