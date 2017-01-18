Нужно создать простейший скрипт в apple script. Для человека в теме может занять минут 15-20
Сопровождение интернет магазина на 1С Битрикс "Шины и диски"
Ищу специалиста, для сопровождения Интернет магазина на 1С Битрикс.
Виды работ:
- настройка импорта товаров из БД
- настройка товарных фильтров под разные категории товров
- создание страниц
- подключение дополнительных модулей
- написание и создание модулей
- настройка рассылки
- и тд.
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