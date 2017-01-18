Сопровождение интернет магазина на 1С Битрикс "Шины и диски"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки118 просмотров

Ищу специалиста, для сопровождения Интернет магазина на 1С Битрикс.

Виды работ:

- настройка импорта товаров из БД

- настройка товарных фильтров под разные категории товров

- создание страниц

- подключение дополнительных модулей

- написание и создание модулей

- настройка рассылки

- и тд. 

 

8 лет назад
nash11
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров