Синхронизация товаров с опциями OpenCart и Мой Склад

Уже настроена синхронизация магазина на OpenCart ocStore 1.5.5.1.1 с сервисом Мой Склад через коннектор CommerceML.

В Мой Склад выгружаются и обновляются заказы.

Также есть импорт товаров через YML, но он выгружает не все опции.

Нужно настроить выгрузку товаров со всеми нашими опциями / характеристиками товаров (цвет, размер, вес, объём и т.д.) OpenCart и Мой Склад