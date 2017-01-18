Синхронизация товаров с опциями OpenCart и Мой Склад

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Закрыт1 заявка58 просмотров

Уже настроена синхронизация магазина на OpenCart ocStore 1.5.5.1.1 с сервисом Мой Склад через коннектор CommerceML. 

В Мой Склад выгружаются и обновляются заказы. 

Также есть импорт товаров через YML, но он выгружает не все опции. 

Нужно настроить выгрузку товаров со всеми нашими опциями / характеристиками товаров (цвет, размер, вес, объём и т.д.) OpenCart и Мой Склад

ocStoreOpencart
8 лет назад
IIpuXod
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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