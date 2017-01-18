Настроить редиректы и 404.html

Здравствуйте.

Сайт на dle.

Например, страница http://www.botanik-plus.ru/blog/107-kak-vypolnit-kursovuyu-rabotu-samostoyatelno.html

перенаправляется на другую статью. Должно выдавать ошибку 404

Вот эта страница ведет на главную http://www.botanik-plus.ru/index.php/econom/84-2009-11-02-08-05-11?start=1

И там ещё очень много таких.

Я так понимаю в htaccess настроены какие-то редиректы. Нужно их убрать.

Статическая страница 404.html.

Файл скину .

Жду ответов с указанием стоимости.

Оплата по факту , или поетапно , никаких предоплат