Настроить редиректы и 404.html

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Закрыт1 заявка73 просмотра

Здравствуйте.  

Сайт на dle. 

Например, страница http://www.botanik-plus.ru/blog/107-kak-vypolnit-kursovuyu-rabotu-samostoyatelno.html 

перенаправляется на другую статью. Должно выдавать ошибку 404 

Вот эта страница ведет на главную http://www.botanik-plus.ru/index.php/econom/84-2009-11-02-08-05-11?start=1 

И там ещё очень много таких.   

Я так понимаю в htaccess настроены какие-то редиректы. Нужно их убрать. 

Статическая страница 404.html. 

Файл скину . 

Жду ответов с указанием стоимости.

Оплата по факту , или поетапно , никаких предоплат

DLEHTML
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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