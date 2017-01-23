Парсинг и импорт на Вордпресс

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок177 просмотров

Мне нужно с сайта soft-file.ru/ спарсить новости( страницы программ) и импортировать

1) иконку новости( soft-file.ru/wp-content/uploads/2014/01/drugvokrug-logo-mini.jpg) в поле вордпресс (изображение записи)

2)Скриншоты в текстовое поле записи

3)информация из полей http://joxi.ru/82QMZRdto4kQ2d в произвольные поля вордпресс

4)заголовок новости, первый абзац текста

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8 лет назад
lebrons
Олег 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Aleksandr_JS
Александр 
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена с учетом требований в задании, хорошая коммуникация
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Aleksandr_JS
Александр 
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад