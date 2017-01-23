Интересует внесение правок на сайт на Opencart,согласно техническому заданию.
Парсинг и импорт на Вордпресс
Мне нужно с сайта soft-file.ru/ спарсить новости( страницы программ) и импортировать
1) иконку новости( soft-file.ru/wp-content/uploads/2014/01/drugvokrug-logo-mini.jpg) в поле вордпресс (изображение записи)
2)Скриншоты в текстовое поле записи
3)информация из полей http://joxi.ru/82QMZRdto4kQ2d в произвольные поля вордпресс
4)заголовок новости, первый абзац текста
Выбранный исполнитель
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