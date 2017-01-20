Вставить слайд-шоу

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Завершен1 заявка129 просмотров

Есть сайт посвященный квестам, есть две страницы (двух квестов) пример. https://psprt.ru/breaking-bad необходимо сделать слай-шоу фонофой картинки, размещено будет 3-4 фотографии.

Вся информация хранится в БД.

8 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vyacheslaw
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$3
2 дня
Великолепная работа. Сделано все четко по ТЗ. Однозначно рекомендую Вячеслава, как отличного специалиста и советую Вам обращаться имеено к нему.
Задание было описано точно. Оплата работы своевременна. Сотрудничеством остался доволен.

Заявки фрилансеров

Vyacheslaw
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад