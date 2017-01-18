Необходимо настроить программу под, продажа бетона, производство пиломатериала, в нашей компании на сегодняшний день учет продаж ведется в xl, клиенты находят нас через интернет у нас 4 сайта в трех из которых есть форма заявки, ...
Разработка портала на Битрикс
Добрый день.
Требуется разработчик на Битрикс для работы над порталом.
То, что отрисовано на текущий момент yadi.sk/d/0ARm3LtC39bbUA.
Первая задача: оценить ориентировочную стоимость разработки готовых в дизайне разделов и возможность переноса данных со старого сайта на новый.
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