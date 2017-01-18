Разработка портала на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки63 просмотра

Добрый день. 

Требуется разработчик на Битрикс для работы над порталом. 

То, что отрисовано на текущий момент yadi.sk/d/0ARm3LtC39bbUA

Первая задача: оценить ориентировочную стоимость разработки готовых в дизайне разделов и возможность переноса данных со старого сайта на новый.

8 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров