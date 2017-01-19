Редактирование фильтров подбора на Opencart

1. Добавить фильтр по атрибутам в «подбор матрасов»( они уже созданы, просто добавить их на страницу поиска ) название фильтров :

- Наличие интенсивной физической нагрузки

- Респектабельность чехла

2. Упорядочить фильтры в определенном порядке

3. Необходимо сделать так, чтобы некоторые фильтры, невлияли на выбор матраса, однако должны быть досупны для выбора

4. Необходимо чтобы фильтр по возрасту разделил покупателейна возрастные категории до 14 лет и от 14 лет. Если покупатель вводит цифры до

14 лет (включая 14), то ему предлагается определенная группа матрасов, если больше

14 лет – то другая группа матрасов.

Также необходимо показать файл в котором можно изменить данный показатель (14 ) на любой другой в случае необходимости.

5. Глубина кровати – В данном фильтре, важно то , что ондолжен подбирать подходящий матрас исходя из того, что кровать должна быть

глубиной на 5 см меньше высоты матраса как минимум.

В атрибутах матрасов задан показатель максимально допустимойглубины кровати уже включая эти 5 см. Если цифра введённая покупателем больше

той, что введена в атрибуте матраса, Значит этот матрас не подходит, если

меньше – значит подходит.

По сути механизм фильтра таков – он должен сравнивать цифрувведённую покупателем с цифрой в атрибуте матраса «глубина кровати». Если цифра

покупателя больше той что в атрибуте – матрас не подходит, если меньше –

подходит.