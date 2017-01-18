Drupal, создание страницы "Вопросы и ответы" (верстка+интеграция)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок121 просмотр

Сайт zazerkalye_com. Сейчас на сайте есть раздел "Полезное", туда публикуются статьи. Необходимо в разделе "Полезное" сделать два подраздела "Статьи" и "Вопросы и ответы", в "статьи" перекинуть весь контент статей, а "вопросы и ответы" сделать новую страницу согласно дизайну (файл psd предоставим). Вопросы и ответы будут публиковаться через админку. В начальном виде страницы будет список вопросов, под каждым вопросом ссылка "показать ответ/скрыть", после клика выпадает соответствующий ответ, повторного клика ответ скрывается. В начале страницы нужна кнопочка "задать вопрос" которая переводит вниз страницы, где находится форма для написания вопроса (отправленные вопросы должны приходить к нам на почту). Также на сайте настроен viewport, поэтому возможно в конце нужно будет подправить верстку для различных разрешений. Прототип страницы приложен.

Drupal
8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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