Мелкие правки на Битриксе. Небольшие исправления, займет не более часа для знающего человека. Имеет значение скорость, т.е. заявки от исполнителей, которые быстро отвечают
Drupal, создание страницы "Вопросы и ответы" (верстка+интеграция)
Сайт zazerkalye_com. Сейчас на сайте есть раздел "Полезное", туда публикуются статьи. Необходимо в разделе "Полезное" сделать два подраздела "Статьи" и "Вопросы и ответы", в "статьи" перекинуть весь контент статей, а "вопросы и ответы" сделать новую страницу согласно дизайну (файл psd предоставим). Вопросы и ответы будут публиковаться через админку. В начальном виде страницы будет список вопросов, под каждым вопросом ссылка "показать ответ/скрыть", после клика выпадает соответствующий ответ, повторного клика ответ скрывается. В начале страницы нужна кнопочка "задать вопрос" которая переводит вниз страницы, где находится форма для написания вопроса (отправленные вопросы должны приходить к нам на почту). Также на сайте настроен viewport, поэтому возможно в конце нужно будет подправить верстку для различных разрешений. Прототип страницы приложен.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать простенький чекер доменов Авторизуемся в сервисе вводим домен проверяем какую информацию выводит на сайт на домен, записываем эту информацию и идем дальше по спискуВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется разработать расширение для Google Chrome. Расширение будет взаимадействовать с соц сетью ВК, иметь свой интерфейс и достаточно простые функции. Знания апи вк будут полезны в этом проекте. Подробное ТЗ уже при общение ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
нужно установить тему на сайт вордпрессВеб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен менеджер мультимедиа файлов на yii2, функции авторизация. просмотр файлов ввиде таблицыВеб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно исправить опцию в самописной CRM Опыт PHP, HTML, Js и умение разбираться в чужом коде обязательны Всё в ТЗ (во вложении) Моментальная оплата VISA\Mastercard, ЯД, WM ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $750
Нужно написать пару модулей для сайта на ангуляр js. Долгосрочное сотрудничествоВеб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $165
Требования: 1. Знание движка WP и не только, понимание структуры cms, для возможности дальнейшего сотрудничества 2. Умение верстать адаптивно, кроссбраузерно 3. Знание php, на уровне допилить и доделать, можно поболее! ) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется Frontend специалист для доработки проекта по организации мероприятий. Необходимы знания angular2(typescript) или vue.js. Понимание препроцессоров, знание stylus, less. Знание php + SQL будет плюсом. Доработка согласно техническому заданию, в команде. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
необходимо сделать сайт - подобрать шаблон на wplocker - настроить и установить В комерс плагин сайт посвящен пользе курения кальяна и кальянному кейтерингу предложения прошу сопровождать ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад