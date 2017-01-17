Небходимо сделать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок146 просмотров

необходимо сделать сайт

- подобрать шаблон на wplocker

- настроить и установить В комерс плагин

сайт посвящен пользе курения кальяна и кальянному кейтерингу

предложения прошу сопровождать ценой

от Вас адаптация шаблона и настройка на хосинге

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8 лет назад
kgorizont
52 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров