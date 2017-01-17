Необходимо применить свои таланты, чтобы написать сайт с прогнозом погоды. + пару фич. PHP (5.6 и на семёрке 7.Х чтобы не вылетал по ошибке) + mysqli. 1) Сформировать каталог с ...
Небходимо сделать сайт
необходимо сделать сайт
- подобрать шаблон на wplocker
- настроить и установить В комерс плагин
сайт посвящен пользе курения кальяна и кальянному кейтерингу
предложения прошу сопровождать ценой
от Вас адаптация шаблона и настройка на хосинге
+ подбор картинок по теме
Заявки фрилансеров
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