Требуется разработчик со знанием Drupal для внесения правок на сайте. Список правок в личку кандидатам. Оплата желательно поэтапно.
Доработка функционала Yii2
Необходимо доработать функционал сайта на фреймворке yii2 и исправить ошибки. Доработок достаточно. Проект очень интересный – сервисы.
+ Доработки функционала
+ Cоздание нового модуля функционала отзывы
+ Необходимо заменить на новый дизайн адаптивный на сайт olimpus.me (он также адаптивный): шапку, футер, каталог, страницу описания и модуль отзывы на yii2.
умение кроссбраузерной вёрстки, HTML5, CSS3, require.js, чистый код и т.д.
Также нужно будет то же самое сделать на сайте letsbooking.me, но убрать пару кнопок и просто заменить логотип.
Также заменить на новый дизайн интеграцию фрейма letsbooking.me/integratio... (она также адаптивная)
Имеются psd во всех версиях.
Опыт с интеграционным фреймом white label желателен, так как функционал связан с ним.
Сайт olimpus.me
Список исправлений и доработок пришлю в л.с.
Проект распределим по этапам, оплата по факту исполнения каждого этапа.
Общение голосом по скайпу обязательно! – без этого никак, ТЗ к примеру можно понять только если я покажу и обьясню на примере.
Исполнитель должен быть непосредственно веб-программистом, не посредником, так как предстоит в реальном времени общаться в процессе доработок.
Срок 4 недели.
ТЗ скину
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