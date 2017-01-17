Доработка функционала Yii2

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки136 просмотров

Необходимо доработать функционал сайта на фреймворке yii2 и исправить ошибки. Доработок достаточно. Проект очень интересный – сервисы.  

+ Доработки функционала 

+ Cоздание нового модуля функционала отзывы 

+ Необходимо заменить на новый дизайн адаптивный на сайт olimpus.me (он также адаптивный): шапку, футер, каталог, страницу описания и модуль отзывы на yii2.  

умение кроссбраузерной вёрстки, HTML5, CSS3, require.js, чистый код и т.д.  

Также нужно будет то же самое сделать на сайте letsbooking.me, но убрать пару кнопок и просто заменить логотип.  

Также заменить на новый дизайн интеграцию фрейма letsbooking.me/integratio... (она также адаптивная)  

Имеются psd во всех версиях. 

Опыт с интеграционным фреймом white label желателен, так как функционал связан с ним.    

Сайт olimpus.me    

Список исправлений и доработок пришлю в л.с.    

Проект распределим по этапам, оплата по факту исполнения каждого этапа.    

Общение голосом по скайпу обязательно! – без этого никак, ТЗ к примеру можно понять только если я покажу и обьясню на примере.    

Исполнитель должен быть непосредственно веб-программистом, не посредником, так как предстоит в реальном времени общаться в процессе доработок. 

Срок 4 недели. 

ТЗ скину

HTMLYii
8 лет назад
guest_14846641100929
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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