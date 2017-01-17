Доработка функционала Yii2

Необходимо доработать функционал сайта на фреймворке yii2 и исправить ошибки. Доработок достаточно. Проект очень интересный – сервисы.

+ Доработки функционала

+ Cоздание нового модуля функционала отзывы

+ Необходимо заменить на новый дизайн адаптивный на сайт olimpus.me (он также адаптивный): шапку, футер, каталог, страницу описания и модуль отзывы на yii2.

умение кроссбраузерной вёрстки, HTML5, CSS3, require.js, чистый код и т.д.

Также нужно будет то же самое сделать на сайте letsbooking.me, но убрать пару кнопок и просто заменить логотип.

Также заменить на новый дизайн интеграцию фрейма letsbooking.me/integratio... (она также адаптивная)

Имеются psd во всех версиях.

Опыт с интеграционным фреймом white label желателен, так как функционал связан с ним.

Сайт olimpus.me

Список исправлений и доработок пришлю в л.с.

Проект распределим по этапам, оплата по факту исполнения каждого этапа.

Общение голосом по скайпу обязательно! – без этого никак, ТЗ к примеру можно понять только если я покажу и обьясню на примере.

Исполнитель должен быть непосредственно веб-программистом, не посредником, так как предстоит в реальном времени общаться в процессе доработок.

Срок 4 недели.

ТЗ скину