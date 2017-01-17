Ищу веб мастера, для реализации правок инет-мага, престашоп

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Закрыт2 заявки108 просмотров

1. пофиксить битые ссылки 

2. Сделать блог 

3. Сменить вывод ЧПУ, престашоперы знают такую проблему, нужно убрать id с адреса 

4. Шаринг на соц сети, авторство пишет "prestashop 1.5" , исправить на адрес сайта 

5. Сделать картинки с ссылками jpg, сейчас html (для маркеров микроразметки)  

6.  Страница отзывов про магазин 

7. Таби в продукте 

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HTMLPrestaShop
8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров