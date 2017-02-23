Открыть вторую страницу в новой вкладке

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Завершен2 заявки157 просмотров

При переходе на сайт с яндекс директа, необходимо открывать ту страницу на которую делает переход пользователь + вторую страницу сайта. 

Пишите сразу сроки и стоимость!!!

8 лет назад
webvek
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

daniil_zax
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$20
1 день
Работа сделана! Спасибо!
Все отлично

Заявки фрилансеров

daniil_zax
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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