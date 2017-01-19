Нужен скрипт записи ip посетителя с записью данных в файл. Реализовать надо на php и Javascript. Скрипт должен показывать картинку.
Корректировка сайта на Wordpress
Сайт www.valitovkamen.ru
Изначально сайт был сделан на битриксе. Далее он был перенесен на вордпресс с сохранением внешнего вида и функционала.
Сайт проработал нормально около года и в сентябре 2016г начались проблемы со скоростью открытия сайта.
Постепенно стали появляться ошибки типа: 502 Bad Gateway nginx/1.10.1 (Rucenter).
Сейчас сайт имеет крайне низкую скорость загрузки. Иногда вообще не открывается.
Что нужно сделать:
0. Провести полную диагностику сайта на предмет ошибок.
1. Провести чистку от лишних файлов. (Создать дамп БД сайта отключив ненужные плагины, после чего удалить сайт полностью с хостинга , установить "чистый" Wordpress и импортировать дамп БД.)
2. Оптимизировать скорость загрузки сайта до 0,87 секунд.
3. Обеспечить корректную работу модулей
4. Адаптировать сайт для корректной работы PHP7
5. Обеспечить штатную процедуру обновления CMS и модулей
6. На главной в пустом поле добавить виджет для текста (я покажу где).
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