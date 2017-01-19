Корректировка сайта на Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок224 просмотра

Сайт    www.valitovkamen.ru

Изначально сайт был сделан на битриксе.  Далее он был перенесен на вордпресс с сохранением внешнего вида и функционала.

Сайт проработал нормально около года и в сентябре 2016г начались проблемы со скоростью открытия сайта.

Постепенно стали появляться ошибки типа: 502 Bad Gateway nginx/1.10.1 (Rucenter).

Сейчас сайт имеет крайне низкую скорость загрузки.  Иногда вообще не открывается.

Что нужно сделать:

0. Провести полную диагностику сайта на предмет ошибок.

1. Провести чистку от лишних файлов. (Создать дамп БД  сайта отключив ненужные плагины, после чего удалить сайт полностью с хостинга , установить "чистый" Wordpress и импортировать дамп БД.)

2. Оптимизировать скорость загрузки сайта до 0,87 секунд.

3. Обеспечить корректную работу модулей

4. Адаптировать сайт для корректной работы PHP7

5. Обеспечить штатную процедуру обновления CMS  и модулей

6. На главной в пустом поле добавить виджет для текста (я покажу где).

NginxPHPWordPress
8 лет назад
kazanseff
54 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$100
1 день
На удивление качественная и быстрая работа. Даю самые положительные рекомендации.
Очень интересный, отличный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад