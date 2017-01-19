Корректировка сайта на Wordpress

Сайт www.valitovkamen.ru

Изначально сайт был сделан на битриксе. Далее он был перенесен на вордпресс с сохранением внешнего вида и функционала.

Сайт проработал нормально около года и в сентябре 2016г начались проблемы со скоростью открытия сайта.

Постепенно стали появляться ошибки типа: 502 Bad Gateway nginx/1.10.1 (Rucenter).

Сейчас сайт имеет крайне низкую скорость загрузки. Иногда вообще не открывается.

Что нужно сделать:

0. Провести полную диагностику сайта на предмет ошибок.

1. Провести чистку от лишних файлов. (Создать дамп БД сайта отключив ненужные плагины, после чего удалить сайт полностью с хостинга , установить "чистый" Wordpress и импортировать дамп БД.)

2. Оптимизировать скорость загрузки сайта до 0,87 секунд.

3. Обеспечить корректную работу модулей

4. Адаптировать сайт для корректной работы PHP7

5. Обеспечить штатную процедуру обновления CMS и модулей

6. На главной в пустом поле добавить виджет для текста (я покажу где).