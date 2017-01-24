Нужен скрипт записи ip посетителя с записью данных в файл. Реализовать надо на php и Javascript. Скрипт должен показывать картинку.
Настроить форму подписки для читателей на сайт
Добрый день!
На сайт нужно установить форму подписки на новости через Mailchimp , до этого был Smartresponder, который завершил свою деятельность.
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