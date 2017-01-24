Настроить форму подписки для читателей на сайт

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Завершен4 заявки154 просмотра

Добрый день!

На сайт нужно установить форму подписки на новости через Mailchimp , до этого был Smartresponder, который завершил свою деятельность. 

8 лет назад
oklahoma48
Ольга 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

webdevise
Кисляк 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$30
2 дня
Евгений быстро справился с заданием и выполнил его прекрасно. Вам спасибо, я довольна результатом и мне было приятно с вами контактировать. Рекомендую как хорошего исполнителя.
Хороший заказчик. Все как договаривались. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

webdevise
Кисляк 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад