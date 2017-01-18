Корректировки сайтов на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок133 просмотра

Нужно внести корректировки на следующих сайтах:

kazten.kz

prohoreca.kz

prostirka.kz

tsport.kz

Перечень в прикрепленных файлах.

Opencart
8 лет назад
Yana2016
35 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров