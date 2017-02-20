Перелинковка конкретно заданных групп товаров в карточке товара на сайте под управлением битрикса, более подробное тз после заявки.
Подправить верстку плюс скрипт отправки на почту
Есть готовая верстка, но без JS и PHP скриптов. Ниже то, что нужно сделать.
Ссылка на верстку - https://yadi.sk/d/Mh76KWEV39Kopk
- Выложить в папке на хостинге.
- Отправка формы. Из формы отправляем через ajax в скрипт на PHP, который принимает по ajax данные из формы, отправляет на почту.
- Вывод, центрирование формы обратной связи. class="application-form"
- Слайдер страница main
страница repbaza
страница soundmake
страница partners
(2 слайдера)
страница arenda
страница arenda
страница arenda
- 2 всплыв окна: "свет"
и "звук"(состоит из "готовые комплекты" и "аренда звука")
- На Странице repbaza по клику на комнаты должны открываться всплывающие окна. Всплывающее окно должно скролиться, выбрать правильное позиционирование
- На стр. repbaza в всплывающем окне комнаты по клику на фотку открывается в
- Страница arenda. Готовые комплекты - слайдер.
- Страница arenda. В "Свет и прочее", "Звук" выводить по "Подробнее" всплывающие окна, в окнах табы (вкладки).
- Поставить счетчики Гугл Аналитикс и Яндекс Метрику, настроить JS-цель в Метрике и Аналитике на отправку формы.
- Поставить код ретаргета из ВКонтакте.
еще одном модальном окне увеличенная версия изображения.
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