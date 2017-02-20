Подправить верстку плюс скрипт отправки на почту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок224 просмотра

Есть готовая верстка, но без JS и PHP скриптов. Ниже то, что нужно сделать.

Ссылка на верстку - https://yadi.sk/d/Mh76KWEV39Kopk

  • Выложить в папке на хостинге.
  • Отправка формы. Из формы отправляем через ajax в скрипт на PHP, который принимает по ajax данные из формы, отправляет на почту.
  • Вывод, центрирование формы обратной связи. class="application-form"
  • Слайдер страница main 

       страница repbaza 

       страница soundmake 

       страница partners

    (2 слайдера)

       страница arenda

       страница arenda

       страница arenda

    - 2 всплыв окна: "свет"

    и "звук"(состоит из "готовые комплекты" и "аренда звука")

  • На Странице repbaza по клику на комнаты должны открываться всплывающие окна. Всплывающее окно должно скролиться, выбрать правильное позиционирование  

  • На стр. repbaza в всплывающем окне комнаты по клику на фотку открывается в

    • еще одном модальном окне увеличенная версия изображения.

    ->

    -> ->

  • Страница arenda. Готовые комплекты - слайдер.
  • Страница arenda. В "Свет и прочее", "Звук" выводить по "Подробнее" всплывающие окна, в окнах табы (вкладки).
  • Поставить счетчики Гугл Аналитикс и Яндекс Метрику, настроить JS-цель в Метрике и Аналитике на отправку формы.
  • Поставить код ретаргета из ВКонтакте.

Нужно проверить и отладить в моб. и ПК версиях.
AJAXJavaScriptPHP
8 лет назад
SKeeper86
Михаил 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dmitriyButeiko
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$50
1 день
Спасибо за работу.
Ok

Заявки фрилансеров

dmitriyButeiko
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад