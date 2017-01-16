Двухъязычность для сайта авиаперевозчика

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Закрыт1 заявка98 просмотров

На сайте krasnodar(минус)beirut(точка)ru нужно реализовать переключения языка en/rus для не зарегистрированных посетителей. У каждого языка должен быть свой префикс в ЧПУ. Перевод должен воздействовать на WP и весь контент, видимый посетителю. Движок - wordpress, тема flyme smthemes(точка)com/flyme/ плагины Contact Form 7, Huge IT Lightbox, Pods Использование любого популярного бесплатного плагина приветствуется.

WordPress
8 лет назад
Zelzevul
39 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров