Редактировать скрипт для яндексметрики и гуглметрики

$20
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Закрыт2 заявки115 просмотров

на лендинге есть форма заявки. форма заявки интегрирована с crm-системой через айфрейм. После заполнения таблицы и нажатии кнопки "отправить" в форме заявка попадает в таблицу, где значения каждого поля распределяются в соответствующие столбцы. Сайт создан конструктором platformalp.ru , а crm-система prostoy.ru.нужно установить счетчики яндексметрики и гугланалитки на отправку заявки.

8 лет назад
guest_14828418601699
8 лет в сервисе
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8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров