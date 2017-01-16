Задача: сделать 100 уникальных расширений готовых к добавлению в гугл сторе (тематика действия не важны – главное уникальное чтобы прошло модерацию), по 300 руб каждое. - делать в сутки ...
PHP-програмист (codeigniter, mysql, javascript)
Требуется ответственный и внимательный php-программист для работы в команде. Мы занимаемся разработкой сайтов разной сложности. От простых сайтов-визиток, заканчивая сложными внутренними системами.
Что нужно
- хорошее знание php, mysql, javascript (jquery)
- минимальный опыт работы 1 год, наличие готовых работ
- умение задавать вопросы и принимать решение
- присутствие на связи в рабочее время для решения оперативных вопросов
- умение разбираться в чужом коде
- владение фреймворком codeigniter
- опыт работы с высоконагруженными проектами
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