PHP-програмист (codeigniter, mysql, javascript)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок218 просмотров

Требуется ответственный и внимательный php-программист для работы в команде. Мы занимаемся разработкой сайтов разной сложности. От простых сайтов-визиток, заканчивая сложными внутренними системами. 

Что нужно

  • хорошее знание php, mysql, javascript (jquery)
  • минимальный опыт работы 1 год, наличие готовых работ
  • умение задавать вопросы и принимать решение
  • присутствие на связи в рабочее время для решения оперативных вопросов
  • умение разбираться в чужом коде
Будет плюсом
  • владение фреймворком codeigniter
  • опыт работы с высоконагруженными проектами
В заявке необходимо оставить список последних работ, краткое описание что ты умеешь, ожидания по зарплате.
CodeIgniterJavaScriptjQueryMySQLPHP
8 лет назад
NSMD
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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