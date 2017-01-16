Создание рашсирений под браузер Google Chrome

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок207 просмотров

Задача:  

сделать 100 уникальных расширений готовых к добавлению в гугл сторе (тематика действия не важны – главное уникальное чтобы прошло модерацию), по 300 руб каждое.  

- делать в сутки по 3-5  

- кол-во 100  

- бюджет 30 000 руб  

- срок: до 1 месяца  

- оплата вм (оплата каждых 5 расширений залетевших в стор)  

Прикреплено ТЗ – Обязательно для прочтения!

8 лет назад
worldinsoft
Ребутова 
42 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

ansai8
Максим 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$500
30 дней
Данный исполнитель украл мое время - 5 дней! НЕ рекомендую!

Заявки фрилансеров

ansai8
Максим 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад