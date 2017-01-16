Аудит сайта на Битриксе

Есть сайт http://sta(убрать)nt.by/ после переезда на новый хостинг стал прилично тормозить.

Переезжали с облачного хостинга active.by на облачный хостинг hoster.by.

Вроде ресурсов выделенных хватает, но сайт неистово тормозит периодически.

На Active.by , было примерно 1.5с, сейчас 2.8+ - http://joxi.ru/MAjpxEEI4Zp3Vm

Нужен специалист, которые сможет проанализировать что не так сейчас с хостингом/сайтом и дать конкретные рекомендации.