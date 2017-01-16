Необходимо исправить и наладить пересылку заказов на почту.

Необходимо сверстать сайт и посадить на cms, сделать его полностью работоспособным. Сайт из 20 страниц. Макеты не сложные. Покажу кандидату или исполнителю. Отвечу на Ваши заявки через 6-8 часов. 1. Сверстать 20 страниц (много ...