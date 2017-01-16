Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Необходимо поправить работу плагина на Chrome. Опишу кратко суть задачи, подробное ТЗ в личку. Был разработан сайт для сбора данных и построения некоторой аналитики. Работал сайт в ...
Необходимо исправить и наладить пересылку заказов на почту
Здравствуйте!
Опишу проблему.
В Битриксе формируются заказы http://www.luveks.ru/bitrix/admin/sale_order.php?lang=ru
и пересылаются на почту [email protected]
После переноса на другой хостинг, эта функция не работает сейчас, вернее работает частично
Необходимо исправить и наладить пересылку заказов на почту.
Сейчас приходит заказ в неполном содержании
Заинтересовавшимся вышлю доступы к сайту
Заявки фрилансеров
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