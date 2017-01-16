Необходимо исправить и наладить пересылку заказов на почту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка81 просмотр

Здравствуйте!

Опишу проблему.

В Битриксе формируются заказы http://www.luveks.ru/bitrix/admin/sale_order.php?lang=ru 

и пересылаются на почту [email protected]

После переноса на другой хостинг, эта функция не работает сейчас, вернее работает частично

Необходимо исправить и наладить пересылку заказов на почту.

Сейчас приходит заказ в неполном содержании

Заинтересовавшимся вышлю доступы к сайту

8 лет назад
pavelseo
Павел 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров