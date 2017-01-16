Поправить авторизацию и отправку заказов NETCAT

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Закрыт1 заявка74 просмотра

Есть сайте тематика "заказ суши\пиццы" полетела авторизация, бекапов нет. Нужно либо привести все в порядок либо отключить авторизацию полностью со всей бонусной системой. Исполнителю предоставлю все доступы.

8 лет назад
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7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров