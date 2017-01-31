Доработки по сайту

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок147 просмотров

Добрый день!

Для сайта drvn.voltmart.ru нужно выполнить следующий список работ:

0       Выполнить натяжку верстки для главной страницы, контактов и внутренней страницы. Заменить шапку и подвал для всех оставшихся страниц.

6 Добавить в товар дополнительный чекбокс "Новика". Товар с этой отметкой попадает в блок на главной странице "Новинки" в родительскую группу. Например, товар из любой категории ИБП попадает во вклакдку ИБП, из генераторов - в Генераторы. Если в категории нет ни одного товара, отмеченного как "Новинка", то вкладка этой категории в блоке "Новинки" на главной не выводится. 

7 Товары, имеющие отметку "На главную", должны групироваться по вкладкам (аналогично п.6) в блоке "Лидеры продаж".

10 КОСТЫЛЬ. В категории каталога добавить чекбокс "Категория стабилизаторов". Товары в этих категориях (где выставлен этот чекбокс), если они выбраны для показа на главной в блоке новинок или лидерах продаж, должны показываться во вкладке "Стабилизаторы напряжения".

8 лет назад
awpshko
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад
$150
4 дня
Александр отличный специалист: сделал все очень быстро и качественно. Нареканий по выполненной работе нет - сделал все, что требовалось и даже больше (= Спасибо. Буду обращаться еще.
Спасибо Сергею за интересный проект, рекомендую и буду рад продолжить сотрудничество!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад

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