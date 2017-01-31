Сейчас на сайте при просмотре страниц - вся страница подгружается целиком, но но все элементы нуждаются в загрузки. Больше информации + ссылки в прикрепленном файле. Оплата только: qiwi, ЯД, Payeer, Bitcoin
Доработки по сайту
Добрый день!
Для сайта drvn.voltmart.ru нужно выполнить следующий список работ:
0 Выполнить натяжку верстки для главной страницы, контактов и внутренней страницы. Заменить шапку и подвал для всех оставшихся страниц.
6 Добавить в товар дополнительный чекбокс "Новика". Товар с этой отметкой попадает в блок на главной странице "Новинки" в родительскую группу. Например, товар из любой категории ИБП попадает во вклакдку ИБП, из генераторов - в Генераторы. Если в категории нет ни одного товара, отмеченного как "Новинка", то вкладка этой категории в блоке "Новинки" на главной не выводится.
7 Товары, имеющие отметку "На главную", должны групироваться по вкладкам (аналогично п.6) в блоке "Лидеры продаж".
10 КОСТЫЛЬ. В категории каталога добавить чекбокс "Категория стабилизаторов". Товары в этих категориях (где выставлен этот чекбокс), если они выбраны для показа на главной в блоке новинок или лидерах продаж, должны показываться во вкладке "Стабилизаторы напряжения".
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
форма расположена на сайте http://nectarin.ru/products/lead/ когда жмете кнопку "заказать" то она всплывает и автоматически заполняет поле "Ваши пожелания или цели рекламы", т.е. кнопка заказа имеет атрибут data-product="Лидогенерация, класс Medium" и по клику в поле формы ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть интернет-магазин на cms Opencard. 1) Нужно сделать несколько небольших правок в вёрстке(где то шрифт поменять, где то слова) 2) Описание товара заполняется через атрибуты. Сейчас есть 3 заполняемых ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен такой скрипт: В самом скрипте выбор в соцсетях (ВК, ФБ, ОК) по фильтру – регион, город, пол, возраст людей онлайн. За один цикл от 50 до 100 человек, с возможностью исключить ненужных (то ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
требуются регулярные доработки сайта + общее тех обслуживание в форс мажорных обстоятельствах. Zend Framework сайт xroom.com.uaЗакрыт8 лет назад
Сделать скидку в корзине 2 радиобаттана: Доставка курьером и Самовывоз. На самовывоз 5% и автоматический пересчет заказа. Данное поле должно передаваться в корзину.Закрыт8 лет назад
Здравствуйте. Хочу заниматься продажей модульных картин, фотоштор, подушек и т.д. Планирую делать упор на группу вк, однако оформление заявок хочу сделать через сайт. Понравился лендинг http://reforge.ru/promo/modular/ Интересна цена вашей работы, сроки. Желательно - ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен бэкэнд-разработчик для доработки сайта и дальнейшего сотрудничества на тематику интернет-афиши. Требования к бэкэнд-разработчику: Знание фреймворка Django 1.8 и выше Знание основных принципов организации ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте,ищу того кто поможет разобраться,почему не добавляются фото на сайт(самописанный движок).При добавлении фото появляется вот это(фото). Требуется устранить эту проблему! Поддержка сайта не требуется!!! Жду предложений с ценами.Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Настроить шаблоны для парсинга 2 сайтов через Datacol 7 и импорт в Вордпресс через ALLimport ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/1Zx0R7Y8uz9cfx4upKswuilnaq3vxpNX3KhV5LTG95yw/edit?usp=sharing 2. Все настраиваете, скидываете мне шаблоны для Datacol. Я ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад