Доработки по сайту

Добрый день!

Для сайта drvn.voltmart.ru нужно выполнить следующий список работ:

0 Выполнить натяжку верстки для главной страницы, контактов и внутренней страницы. Заменить шапку и подвал для всех оставшихся страниц.

6 Добавить в товар дополнительный чекбокс "Новика". Товар с этой отметкой попадает в блок на главной странице "Новинки" в родительскую группу. Например, товар из любой категории ИБП попадает во вклакдку ИБП, из генераторов - в Генераторы. Если в категории нет ни одного товара, отмеченного как "Новинка", то вкладка этой категории в блоке "Новинки" на главной не выводится.

7 Товары, имеющие отметку "На главную", должны групироваться по вкладкам (аналогично п.6) в блоке "Лидеры продаж".

10 КОСТЫЛЬ. В категории каталога добавить чекбокс "Категория стабилизаторов". Товары в этих категориях (где выставлен этот чекбокс), если они выбраны для показа на главной в блоке новинок или лидерах продаж, должны показываться во вкладке "Стабилизаторы напряжения".