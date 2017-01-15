Имеется интернет-магазин, выполнен на CodeIgniter. Проблема состоит в том, что из-за большого кол-ва товара (на данный момент около 100 000 позиций) очень долго грузятся пользовательские страницы "Каталога товаров", "Истории заказов", а так ...
Помощь в редактировании сайта(не могу добавить фото)
Здравствуйте,ищу того кто поможет разобраться,почему не добавляются фото на сайт(самописанный движок).При добавлении фото появляется вот это(фото).
Требуется устранить эту проблему!
Поддержка сайта не требуется!!!
Жду предложений с ценами.
Заявки фрилансеров
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