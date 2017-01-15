Помощь в редактировании сайта(не могу добавить фото)

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Закрыт7 заявок136 просмотров

Здравствуйте,ищу того кто поможет разобраться,почему не добавляются фото на сайт(самописанный движок).При добавлении фото появляется вот это(фото). 

Требуется устранить эту проблему! 

Поддержка сайта не требуется!!! 

Жду предложений с ценами.

8 лет назад
zvukovik_08
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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