Разработать видео плеер

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Необходимо разработать видео-плеер на html 5

Плеер должен без проблем отображаться на всех устройствах и в том числе в instant articles 

Также нужно добавить возможность подключения трансляции рекламы по протоколу VAST

HTML
8 лет назад
maratp
47 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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