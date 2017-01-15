Связать Битрикс24 и Ркипер.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка233 просмотра

Ищу человека, который сможет реализовать бонусную систему в Битрикс24, а так же в последствие связать Битрикс24 и Rkeeper. По цене и срокам готов рассмотреть ваши предложения.

8 лет назад
guest_14844295053448
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров