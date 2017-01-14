Создание лендинга под Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок157 просмотров

Добрый вечер. 

Нужно создать страницу-заглушку для Instagram.

Тематика - предоставление услуг (грузоперевозки/грузчики)

Дизайн обсудим.

8 лет назад
isolodovnikov
Игорь 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров