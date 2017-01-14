Создание упрощённой англоязычной версии сайта без плагинов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки94 просмотра

Создать англоязычную версию сайта в подкаталоге (вид mysite.com/en/) только интерфейс без текстов и контента, с возможностью добавления и изменения главного меню через админку вордпресса.  

Для начала сайт будет переводиться не весь, а только 4 страницы, но должна быть возможность расширения (добавления новых страниц и рубрик.)

WordPress
8 лет назад
MrPaul710
Павел 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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