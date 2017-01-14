Основные требования: знание Laravel, PHP, CSS, HTML. Необходимо доработать таблицу калькулятор на сайте по ремонту квартир. Таблица есть, но ее нужно подкорректировать, так как не правильно установлена. Не ...
Создание упрощённой англоязычной версии сайта без плагинов
Создать англоязычную версию сайта в подкаталоге (вид mysite.com/en/) только интерфейс без текстов и контента, с возможностью добавления и изменения главного меню через админку вордпресса.
Для начала сайт будет переводиться не весь, а только 4 страницы, но должна быть возможность расширения (добавления новых страниц и рубрик.)
Заявки фрилансеров
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