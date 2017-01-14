Создание упрощённой англоязычной версии сайта без плагинов

Создать англоязычную версию сайта в подкаталоге (вид mysite.com/en/) только интерфейс без текстов и контента, с возможностью добавления и изменения главного меню через админку вордпресса.

Для начала сайт будет переводиться не весь, а только 4 страницы, но должна быть возможность расширения (добавления новых страниц и рубрик.)