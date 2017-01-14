Установка эквайринга Тинькофф на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки126 просмотров

Имеется сайт интернет-магазина, нужно прикрепить эквайринг от Тинькофф банка при оплате на сайте. 

8 лет назад
Game_Over902
Ваня 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Кассовая система

    Куплю кассовую систему, работающую на WEB C возможностью использования в местах общепита, магазинах, предприятиях, предоставляющих различные услуги Содержание: Кол-во касс 1-500Кассовый регистрPDF счетаРассчётыИнвентураОбслуживание клиентовAPIОтчётыСерийные номераСчитывание QR кодов

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Api Kudago.ru

    $10

    Нужно подключить сайт к сервису KUDA GO Сайт самопис php https://docs.google.com/document/d/1b_MV2wfUgq0O9L-xjuPsbLlaVYJqNkSotaARvfBShS8/edit?usp=sharing

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • MODX Revo/ Отправка сообщений с сайта на почту

    $17

    Пользователь 1 подает объявление и вводит свой e-mail. Другой - отвечает на это объявление: вводит свои данные на сайте и нажимает отправить. Пользователю 1 на почту приходит письмо уже как бы от имени Пользователя 2 ...

    AJAXMODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подключение каталога и Битрикс

    Подключение каталога к Битриксу. Раньше был сайт информационный сайт на редакции Старт, сейчас переехали на Малый Бизнес. Нужен специалист, который сможет настроить каталог (в нем есть особенности, поэтому важно хорошее понимание ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программист для правок на сайте ( wordpress)

    Нужен программист для внесения изменений на сайте, оптимизация его работы... Доброго времени суток. Интересует стоимость работы и сроки. boxhostels.com 1.      На главной странице под каждым хостелом кнопка «Забронировать».Ее нужно ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Прикрутить формы на лендинг

    $5

    Здравствуйте. Есть лендинг в архиве , скопированный с лп генератора, необходимо прикрутить формы, чтобы работали с помощью ajax, т.е. без перезагрузки страницы. Сами формы уже есть на сайте , нужно только написать скрипт ...

    AJAX
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Движок для web-страницы с квестом

    нам нужен движок мини-сайта для сбора ответов по квесту, включающий 20 вопросов. web исполнение, минимальный дизайн (под смартфон), предпочитаемый язык PHP на главном экране: список заданий (названия), при клике на которое ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Ремонт Скрипта

    $42

    Нужен небольшой ремонт и тест готового скрипта с небольшими "дырами"  Скрипт хайп проекта,млм,работающего с платежной системой Payeer. Движок построен на Ajax и HTML5 Проблемы Ошибки в админке: 1 Ошибка ...

    AJAXHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад