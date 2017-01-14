Кассовая система

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка93 просмотра

Куплю кассовую систему, работающую на WEB

C возможностью использования в местах общепита, магазинах, предприятиях, предоставляющих различные услуги

Содержание:

  • Кол-во касс 1-500
  • Кассовый регистр
  • PDF счета
  • Рассчёты
  • Инвентура
  • Обслуживание клиентов
  • API
  • Отчёты
  • Серийные номера
  • Считывание QR кодов
8 лет назад
Vladman85
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров