Подключение каталога к Битриксу. Раньше был сайт информационный сайт на редакции Старт, сейчас переехали на Малый Бизнес. Нужен специалист, который сможет настроить каталог (в нем есть особенности, поэтому важно хорошее понимание ...
MODX Revo/ Отправка сообщений с сайта на почту
Пользователь 1 подает объявление и вводит свой e-mail. Другой - отвечает на это объявление: вводит свои данные на сайте и нажимает отправить. Пользователю 1 на почту приходит письмо уже как бы от имени Пользователя 2 и они сразу начинают переписываться лично. Не работает, если пользователь 1 имеет e-mail от MAIL.RU. Возможно не работает и с другими почтовыми сервисами. Точно работает с Яндексом.
Пример: http://xn--80abbembcyvesfij3at4loa4ff.xn--p1ai/?qact=show_email_form&id=205202&ajax=0
Заявки фрилансеров
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