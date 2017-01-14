MODX Revo/ Отправка сообщений с сайта на почту

Пользователь 1 подает объявление и вводит свой e-mail. Другой - отвечает на это объявление: вводит свои данные на сайте и нажимает отправить. Пользователю 1 на почту приходит письмо уже как бы от имени Пользователя 2 и они сразу начинают переписываться лично. Не работает, если пользователь 1 имеет e-mail от MAIL.RU. Возможно не работает и с другими почтовыми сервисами. Точно работает с Яндексом.

Пример: http://xn--80abbembcyvesfij3at4loa4ff.xn--p1ai/?qact=show_email_form&id=205202&ajax=0