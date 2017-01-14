Скрипт проверки домена и IP на бан РКН

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Завершен2 заявки603 просмотра

Нужен скрипт,  который проверяет список сайтов на бан роскомнадзора. Важно проверять и IP и домен, а не что-то одно.

Для проверки по домену

https://api.antizapret.info/get.php?item=1xspors.space&type=small

Для проверки по  IP:

https://api.antizapret.info/get.php?item=1.179.202.18&type=small

Для получения IP домена:

http://ip-api.com/ - для примера, возможно, надёжнее использовать пинг или другой способ достоверного получения IP сайта.

Как должен выглядеть скрипт: первый экран - поле для ввода списка доменов или IP по 1 на строку ( домены с www и htttp, или с внутренними страницами, но на проверку нужно отправлять домен в виде site.ru - без лишних атрибутов) и кнопка Проверить.

Результат в идеале на этой же странице без перезагрузки, в виде таблицы, примерно такой

http://prntscr.com/dulxcd

Как видите, всё что нужно уже готово, осталось собрать это в скрипт. 

Вы делаете скрипт, размещаете у себя на хостинге, я проверяю работу.

После этого оплачиваю в WMZ.  Жду от вас цену в WMZ и как быстро вы готовы всё сделать. Исполнителя выберу через несколько часов.

8 лет назад
mosdef
Юрий 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$15
1 день
быстро, недорого, без лишних вопросов Вадим помог со скриптом. рекомендую.
Четкая постановка ТЗ, быстрая оплата, рекомендую к сотрудничеству.

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vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад