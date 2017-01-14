Скрипт проверки домена и IP на бан РКН

Нужен скрипт, который проверяет список сайтов на бан роскомнадзора. Важно проверять и IP и домен, а не что-то одно.

Для проверки по домену

https://api.antizapret.info/get.php?item=1xspors.space&type=small

Для проверки по IP:

https://api.antizapret.info/get.php?item=1.179.202.18&type=small

Для получения IP домена:

http://ip-api.com/ - для примера, возможно, надёжнее использовать пинг или другой способ достоверного получения IP сайта.

Как должен выглядеть скрипт: первый экран - поле для ввода списка доменов или IP по 1 на строку ( домены с www и htttp, или с внутренними страницами, но на проверку нужно отправлять домен в виде site.ru - без лишних атрибутов) и кнопка Проверить.

Результат в идеале на этой же странице без перезагрузки, в виде таблицы, примерно такой

http://prntscr.com/dulxcd

Как видите, всё что нужно уже готово, осталось собрать это в скрипт.

Вы делаете скрипт, размещаете у себя на хостинге, я проверяю работу.

После этого оплачиваю в WMZ. Жду от вас цену в WMZ и как быстро вы готовы всё сделать. Исполнителя выберу через несколько часов.