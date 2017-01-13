Настроить или переустановить майадмин и мускуль

Нужно настроить базу данных мускуля и майадмин. Они установлены на сервере, но дают ошибку при добавлении новой базы данных и базу новую невозможно добавить.

На сервере установлен php 5.3.29 мускуль версии – 5.1.69 ОС centos 6.5

Какой версии майадмин незнаю.

Может можно обновить майадмин и мускуль до последних версий, но чтобы они

работали с пыхом моей версии ? или установить несколько версий

пыха......

Прошу ответить только тех кто реально сталкивался установкой и настройкой этих модулей...