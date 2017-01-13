Привязать чат-бота Фейсбук к сайту

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка119 просмотров

Необходимые требования - Python, flask и mysql , понимание json, настройка и работа с svn, apache, nginx.

ApacheFlaskMySQLNginxPython
8 лет назад
iliakuskov
Илья 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров