Сделать сайт

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Закрыт12 заявок185 просмотров

Сделать сайт на ВП.  

Прикрепляю 2 файла:  

1) Краткое Т.З., оно обсуждаемо 

2) Как выглядят сайты конкурентов

8 лет назад
Motokulman
Александр 
44 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров