Нужно настроить выгрузку магазина в яндекс маркет. Разобраться с обратной связью, есть предложения как правильно должно быть устроенно . Написать новые страницы для личного кабинета и страницу самого кабинета. И много по ...
Разработка плагина инвестиций для Wordpress
Вся соль идеи в том что бы пользователь мог инвестировать средства!
Пользователь пополняет свой баланс и переведенные средства лежат у него на балансе.
Администратор Выбирает у какого пользователя, какую сумму инвестировать
"Одобрить" и какой процент выставить (Даже если процент отличается от
выбранной формы инвестиции). Другими словами - полное управление.
К одобренной сумме начисляется процент указанный администратором или от процента выбранной формы пользователем.
Возможности для пользователя:
1. Выбрать доступную инвестицию
2. Оплатить выбранное
3. Видеть свою статистику транзакций, начислений, ставка, суммы. Иметь возможность запросить вывод средств.
Возможности для Администратора:
1. Создавать "Формы оплаты"
2. Видеть всю историю переводов.
3. Редактировать суммы и ставки.
Важно!
Формы Оплаты должны вставляться в сайт в виде шоркода.
Эта разработка должна быть полноценным плагином для Wordpress.
Платежные шлюзы должны быть доступны от Woocommerce (оплата через Woocommerce).
На заметку:
Это может быть доработанный или переделанный плагин! Это не критично!
Главное что бы можно было устанавливать и удалять с Wordpress как
стандартный плагин!
Если есть идеи как реализовать данную идею?! Выслушаю варианты!
Предлагайте Вашу цену! Рассмотрю любые предложения! Но только по теме!
Если что-то не понятно пишите в скайп: boris.hanis
Прикрепил PDF в нем мысли как примерно должно все быть! В общем жду Ваших предложений!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Техническое задание 1. Произвести анализ работы текущего сайта, выявить ошибки 2. Оптимизировать работу главной страницы 3. Добавить в шапку сайта слоган на примере "профессиональная одежда" 4. Убрать из описания скролл. Пример: http://new.okrug.ru/4212-bryuki-muzhskie-flis-siniy.h.. ...Закрыт8 лет назад
Сайт http://bak-pkp.ru 1. В разделах каталога, например http://bak-pkp.ru/shop/rotatsionnye/rotatsionnaya-pech-poisk/ у товаров нельзя прописать дескрипшн, на страницах его просто нет. Нужно добавить вывод дескрипшн. Автоматический дескрипшн и шаблоны в настройках плагина Платинум Сео не помогаеют, просто ничего не происходит 2. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $500
Для учёта нужна веб разработка, Самая главная цель это создание смет, т.е. сдача в аренду и учёт остатков оборудование на складе. На данный момент БД нет, просто делаются сметы в экселе ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
Делаем со штатным программистом интернет-магазин с синхронизацией в CRM систему RetailCRM Требуется небольшая консультация по нескольким вопросам касательно движка и интеграции.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Цель: создать универсальную систему для нескольких сайтов (тематика: конкурсы для школ/университетов), которая будет принимать, обрабатывать заявки на конкурсы и олимпиады (тестирование). Также, есть вариант создавать не универсальную систему, а каждую систему по отдельности. Выбор остается ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать сайт, цель которого - помочь организаторам мероприятий в регистрации участников, покупке билетов. На текущий момент сделана клиентская часть, необходимо создать панель управления (админку) для организаторов, согласно техническому заданию. ТЗ высылается после отправки заявки ...Закрыт8 лет назад
Есть интернет-магазин, в который нужно выгружать карточки товара конкурента. Наш интернет магазин на битриксе. Нужно выгружать всю информацию, которая указана в карточке, в т.ч. и цену. Так же нужно с помощью парсера проверять наличие и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Всем привет! Нужно подсказать где лежат файлы шаблонов. Важно - ruby on rails и движок spreeВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть компонент который нужно немного доработать: - Учитывать формат записи в state и валидация данных: DD-MM-YYYY и DD.MM.YYYY - Минимальное и максимально значение в даты. Возможность автозамены данных если значение выбранного ...Закрыт8 лет назад