Разработка плагина инвестиций для Wordpress

Вся соль идеи в том что бы пользователь мог инвестировать средства!

Пользователь пополняет свой баланс и переведенные средства лежат у него на балансе.

Администратор Выбирает у какого пользователя, какую сумму инвестировать

"Одобрить" и какой процент выставить (Даже если процент отличается от

выбранной формы инвестиции). Другими словами - полное управление.

К одобренной сумме начисляется процент указанный администратором или от процента выбранной формы пользователем.

Возможности для пользователя:

1. Выбрать доступную инвестицию

2. Оплатить выбранное

3. Видеть свою статистику транзакций, начислений, ставка, суммы. Иметь возможность запросить вывод средств.

Возможности для Администратора:

1. Создавать "Формы оплаты"

2. Видеть всю историю переводов.

3. Редактировать суммы и ставки.

Важно!

Формы Оплаты должны вставляться в сайт в виде шоркода.

Эта разработка должна быть полноценным плагином для Wordpress.

Платежные шлюзы должны быть доступны от Woocommerce (оплата через Woocommerce).

На заметку:

Это может быть доработанный или переделанный плагин! Это не критично!

Главное что бы можно было устанавливать и удалять с Wordpress как

стандартный плагин!

Если есть идеи как реализовать данную идею?! Выслушаю варианты!

Предлагайте Вашу цену! Рассмотрю любые предложения! Но только по теме!

Если что-то не понятно пишите в скайп: boris.hanis

Прикрепил PDF в нем мысли как примерно должно все быть! В общем жду Ваших предложений!!!